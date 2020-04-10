Житель Краснослободского района подозревается в незаконной рубке лесных насаждений

В Краснослободском районе 62-летний местный житель подозревается в незаконной рубке лесных насаждений.

В марте нынешнего года стражи порядка получили от лесничего сообщение о том, что в одном из кварталов лесничества, расположенного возле села Каймар, имела место незаконная рубка сосны. На месте происшествия правоохранители обнаружили спил дерева.

Полицейскими было установлено, что рубку сосны совершил 62-летний житель указанного села, который в феврале текущего года выехал в лес на тракторе. Сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила 18,2 тыс. рублей. Сельчанин сообщил, что срубил дерево для отделки бани.

В отношении 62-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф