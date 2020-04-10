В Саранске горел заброшенный дом

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание заброшенного дома.

Ранним утром 9 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Коммунистической. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенный дом. Огонь охватил постройку на площади 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru