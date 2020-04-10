В Саранске сотрудники ГИБДД остановили грузовик, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен грузовой автомобиль, который находится в розыск.

Днём 9 апреля в посёлке Пушкино инспекторы ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РМ возле дома №128, расположенного по адресу – улица Чкалова, остановили грузовой автомобиль марки ГАЗ под управлением 53-летнего гражданина. В ходе проверки документов было установлено государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель грузового автомобиля был доставлен в отделение полиции №1 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: гибдд.рф