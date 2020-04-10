В Лямбирском районе сгорел сарай

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил сарай.

Указанное происшествие произошло днём 9 апреля на одной из улиц населенного пункта Мухановка. Загорелся сарай. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 15 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru