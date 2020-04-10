В Лямбирском районе был задержан пьяный автомобилист

В Лямбирском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Днём 9 апреля на территории селя Атемар инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» остановили автомобиль марки ВАЗ-21093, за рулем которого находился 52-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф