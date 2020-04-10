В Инсаре горели две надворные постройки и гараж

В Инсаре произошло возгорание гаража и двух надворных построек.

Днём 9 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Октябрьской. Прибыв на место инцидента, стражи порядка обнаружили, что горят две надворные постройки и гараж. Площадь распространения пламени составила 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек и гаража в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru