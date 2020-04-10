В Инсаре руководителя управляющей организации оштрафовали за нарушение жилищного законодательства

В Инсаре был привлечен к ответственности руководитель управляющей организации.

Сотрудники прокуратуры Инсарского района в ходе проведения проверки исполнения жилищного законодательства в Инсаре обнаружили многоквартирный жилой дом, в подвале которого имелось подтопление (скопление воды глубиной 10-12 см).

Руководитель управляющей организации, занимающейся обслуживанием указанной постройки, был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru