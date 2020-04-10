Жителю Инсарского района, обвиняемому в убийстве, продлили срок содержания под стражей

В Инсарском районе был продлен срок содержания под стражей местного жителя, который обвиняется в убийстве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 11 января текущего года житель указанного района, находясь в доме, расположенном на территории села Мордовская Паевка, во время ссоры нанес оппоненту телесные повреждения, используя металлический предмет. Полученные пострадавшим травмы оказались смертельными.

Инсарский районный суд с учетом мнения прокурора района продлил обвиняемому срок содержания под стражей на два месяца.

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Источник: prokrm.ru