В Саранске увеличилось количество муниципальных автобусов и троллейбусов на маршрутах

В Саранске было увеличено количество муниципальных автобусов и троллейбусов на маршрутах.

С 8 апреля на маршруты, обслуживаемые муниципальным предприятием «Горэлектротранс», выходят 43 автобуса и 30 троллейбусов, тогда как в период работы по стандартному графику на линиях работают 65 автобусов и 54 троллейбуса.

С 6 апреля в городе вырос пассажиропоток. Это связано с тем, что некоторые предприятия возобновили свою работу.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru