Владимир Волков проинспектировал ход весенне-полевых работ

Глава Мордовии Владимир Волков 9 апреля посетил Рузаевский и Ковылкинский районы, где проинспектировал ход весенне-полевых работ.

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Владимир Сидоров сообщил, что республика активно приступила к посевной кампании. В настоящее время яровой сев составляет 10%, сев зерновых и зернобобовых – 14% от запланированного. Практически в полном объеме была проведена подкормка озимых культур, а также активно идет боронование зяби.

В Рузаевском районе Владимир Волков посетил СПК «Ключ-Сузгарьевский», председатель которого сообщил, что потерь озимых нет, а прогноз на будущий урожай является благоприятным.

Глава республики также осмотрел ход посевных работ, осуществляемых сельхозпредприятием «Исток».

Кроме того, Владимир Волков осмотрел ход строительства молочного комплекса на 1000 голов дойного стада.

В Ковылкинском районе глава региона побывал на полях ООО «Мордовский бекон». Владимир Волков убедился, что меры безопасности, связанные с текущей эпидемиологической обстановкой, соблюдаются.

По информации «Известий Мордовии».

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