В Саранске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в краже велосипедов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже велосипедов.

Несколько дней назад полицейские получили сообщение о том, что из подъезда дома, расположенного по адресу – проспект 60-летия Октября, был похищен велосипед стоимостью 10 тыс. рублей.

По подозрению в совершении указанного преступления стражи порядка задержали двух мужчин 1957 и 1982 годов рождения без определенного места жительства. Задержанные признали свою вину. Кроме того, было установлено, что один из мужчин причастен к похищению ещё двух велосипедов из подъездов домов.

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Источник: 13.мвд.рф