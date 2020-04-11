Мэр Саранска подписал постановление, ограничивающее доступ на городские кладбища

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев подписал постановление, согласно которому ограничивается доступ на территории городских кладбищ.

Указанный документ предусматривает действие запрета на посещение кладбищ Саранска до 30 апреля.

Исключение составляют случаи, связанные с обращением за оформлением услуг по погребению и участию в захоронении.

Городская администрация просит граждан с пониманием отнестись к рассматриваемому ограничению, поскольку оно направлено на сохранение здоровья жителей и гостей Саранска в условиях пандемии коронавируса.

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Источник: adm-saransk.ru