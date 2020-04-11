Жительница Лямбиря фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев

В Лямбире местная жительница фиктивно прописала в своем доме иностранцев.

Стражами порядка было установлено, что 52-летняя жительница упомянутого населенного пункта зарегистрировала в принадлежащем ей доме пятерых граждан Таджикистана и одного уроженца Азербайджана, хотя последние по адресу, указанному в их документах, никогда не проживали.

В отношении жительницы Лямбиря было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в краже велосипедов.

Источник: 13.мвд.рф