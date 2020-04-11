Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести жителя Торбеевского района

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Торбеевского района.

Ежов Александр Анатольевич 1974 года рождения, являющийся жителем села Виндрей Торбеевского района, 28 марта ушел из своего дома и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в темную куртку, черные брюки и ботинки того же цвета.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(83456) 2-10-02 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф