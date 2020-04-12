В Мордовии объявили штормовое предупреждение на 12 апреля

В Мордовии было объявлено штормовое предупреждение на 12 апреля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что сегодня, 12 апреля, на территории республики будут наблюдаться порывы северного ветра, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду. В отдельных районах Мордовии будет иметь место метель.

Находясь на улице, жителям республики следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с кровлей, которая не является устойчивой.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru