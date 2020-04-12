В Саранске посетитель аптеки расплатился за лекарства фальшивыми деньгами

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Несколько дней назад сотрудница одного из банков Саранска сообщила полицейским о том, что при пересчете выручки, поступившей из круглосуточной аптеки, расположенной в центральной части города, она обнаружила фальшивую денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность посетителя аптеки, причастного к сбыту поддельной банкноты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф