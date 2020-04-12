В Лямбирском районе загорелся автомобиль

В Лямбирском районе произошло возгорание автомобиля.
Указанное происшествие произошло ранним утром 12 апреля на территории населенного пункта Берсеневка. На улице Совхозной загорелся автомобиль, марка которого не сообщается.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru