В Саранске сотрудники полиции призвали пожилых горожан соблюдать режим самоизоляции

Участковые уполномоченные полиции ОП №1 УМВД России по Саранску в ходе рейда по частному сектору города напомнили пожилым гражданам о необходимости соблюдения режима самоизоляции, направленного на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Стражи порядка рекомендовали пожилым горожанам воздержаться от походов в общественные места и магазины без необходимости, близкого общения с соседями и знакомыми.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф