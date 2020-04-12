Администрация Большеберезниковского района допустила нарушение законодательства о противодействии коррупции

Сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушение законодательства о противодействии коррупции в деятельности администрации Большеберезниковского района.

Представителями прокуратуры было установлено, что утвержденный постановлением администрации указанного района перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых и вновь поступление на которые предусматривает представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семьи, не содержал имеющиеся должности: заместителя начальника управления финансов—начальник отдела свода бюджета, предварительного и текущего контроля; начальника отдела анализа и планирования государственных доходов; начальника отдела бюджетного учета и отчетности; заместителя начальника управления по работе с населением.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены.

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Источник: prokrm.ru