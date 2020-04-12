В Старошайговском районе сгорела баня

В Старошайговском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Вечером 11 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории деревни Вторая Ожга. На улице Центральной загорелась баня. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 15 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru