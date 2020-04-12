Мэр Саранска провел заседание городского оперативного штаба в режиме видеоконференции

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев провел заседание городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции в режиме видеоконференции.

Мэр Саранска в начале заседания отметил, что упомянутый формат общения в администрации города станет повседневной практикой.

Градоначальник обратил внимание глав районных администраций на то, что управляющим компаниям необходимо дать рекомендации по дезинфекции скамеек на придомовых территориях, а также отметил, что нужно пристально следить за ограничением доступа на детские площадки и игровые комплексы.

Мэр Саранска поручил вести мониторинг пассажиропотока и в случае необходимости точечно на маршруты добавлять единицы подвижного состава.

Главы районных администраций сообщили, что рейды по профилактике соблюдения требований пожарной безопасности продолжаются.

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Источник: adm-saransk.ru