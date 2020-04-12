Предприятия Мордовии, которые не соблюдают противоэпидемический режим, будут закрывать

В Мордовии будут закрывать предприятия, которые не соблюдают противоэпидемический режим.

В Мордовии с 6 апреля возобновили работу некоторые предприятия. Глава республики Владимир Волков в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции отметил, что в ходе мониторинга было установлено, что некоторые организации не соблюдают санитарно-эпидемиологические правила, хотя были предупреждены о том, что меры осторожности в случае возобновления деятельности являются обязательными. Стоит отметить, что есть и положительные примеры, которые касаются преимущественно аграрного сектора.

Владимир Волков заявил, что с 13 апреля предприятия, допускающие нарушения санитарно-эпидемиологических правил, будут закрываться.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что мэр Саранска провел заседание городского оперативного штаба в режиме видеоконференции.