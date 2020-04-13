В Лямбирском районе в результате пожара погиб мужчина

В Лямбирском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
Происшествие произошло в ночь на 11 апреля на территории села Болотниково. На улице Центральной загорелся частный жилой дом №27. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 160 квадратных метров.
В результате пожара погиб владелец жилья 1946 года рождения.
Причина возгорания частного жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru