Полицейские задержали двух жителей Саранска, подозреваемых в краже люков с колодцев

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в краже люков с колодцев.

Недавно полицейские получили сообщение о том, что на улице Ульянова неизвестные граждане похитили чугунные люки с колодцев.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Саранска 27- и 43-летнего возраста. Известно, что горожане действовали поодиночке. Подозреваемые были задержаны во дворах многоквартирных домов, расположенных неподалеку от места кражи. Чугунные люки жители Саранска планировали сдать в пункт приема металлолома.

Также читайте о том, что в Саранске 34-летний мужчина обвиняется в незаконном производстве и сбыте специальных технических средств.

Источник: 13.мвд.рф