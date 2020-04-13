В Атюрьевском районе пожар уничтожил жилой дом

В Атюрьевском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Указанное происшествие произошло вечером 12 апреля на территории деревни Шайгуши. На улице Центральной сгорел жилой дом №38. Кроме того, пламя повредило расположенную поблизости баню.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru