Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жительницу Саранска

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Женщина, проживающая в Ленинском районе Саранска, оформила на нескольких сайтах заявки на получение кредита. Спустя некоторое время с горожанкой вышел на связь неизвестный гражданин, представившийся работником банка. Незнакомец заявил, что предоставление кредита было одобрено, но для получения денег женщина должна установить на мобильный телефон специальную программу. Горожанка выполнила данное требование, после чего обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме порядка 10 тыс. рублей.

Выяснилось, что программа, которую женщина установила на свой мобильный телефон, представляет собой приложение для удаленного доступа к мобильному телефону.

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Источник: 13.мвд.рф