В Саранске водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске мужчина попал под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло днём 10 апреля на территории Ленинского района города. Водитель автомобиля марки «Мицубиси» 38-летнего возраста, совершая левый поворот возле дома №14, расположенного по адресу – улица Гагарина, допустил наезд на 46-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавший самостоятельно обращался за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

Водитель иномарки уехал с места инцидента, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. Выяснилось, что за последний год автомобилист 120 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе водитель иномарки сбил пешехода-нарушителя.

Источник: гибдд.рф