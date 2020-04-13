В Лямбирском районе в ДТП пострадал 30-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 30-летний мужчина.

Инцидент произошел днём 10 апреля на территории села Берсеневка. По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ГАЗ, во время движения по улице Советской не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в железобетонную конструкцию.

Автомобилист был госпитализирован. Известно, что за последний год мужчина 7 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф