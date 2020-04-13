Житель Темниковского района подозревается в угоне автомобиля

В Темниковском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.

Недавно в полицию обратился житель указанного района, который сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля марки «Хендай-Акцент». Машина была похищена со стоянки. Мужчина оставил ключи в замке зажигания.

Спустя некоторое время машина заявителя была обнаружена в кювете. Затем стражи порядка задержали подозреваемого в угоне транспортного средства, им оказался 34-летний житель села Аксел, который знаком с законным владельцем автомобиля. Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, угнал машину, чтобы покататься. Во время поездки гражданин потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство оказалось в кювете. Подозреваемый покинул место инцидента, оставив автомобиль.

В отношении 34-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф