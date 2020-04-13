В Саранске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

В Саранске был задержан 30-летний мужчина, который подозревается в убийстве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 8 апреля у бывшей сожительницы 30-летнего гражданина гостила её подруга. В определенный момент беседу двух приятельниц прервал телефонный звонок. Владелице жилья позвонил 30-летний мужчина. Телефонный разговор постепенно перерос в ссору. Гостья, решив заступиться за подругу, взяла трубку. Мужчина оскорбил новую собеседницу. Последняя рассказала о случившемся своему 32-летнему сожителю.

В итоге состоялся разговор упомянутых мужчин. Последние договорились лично встретиться для выяснения отношений. В тот же день мужчины встретились в одном из общежитий Саранска. В процессе выяснения отношений 30-летний гражданин жестоко избил своего оппонента руками и ногами. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

В кратчайшие сроки 30-летний мужчина был задержан и привлечен к уголовной ответственности. В отношении гражданина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф