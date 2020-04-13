В Саранске иномарка врезалась в столб

В Саранске 20-летний водитель иномарки врезался в столб.

ДТП произошло ранним утром 11 апреля на улице Полежаева. По предварительной информации, 20-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки BMW, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в столб.

Водитель иномарки был госпитализирован. Попутчик автомобилиста 20-летнего возраста доставлялся в больницу, откуда был отпущен после оказания медицинской помощи.

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Источник: гибдд.рф