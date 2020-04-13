В Атяшевском районе в результате ДТП пострадал 24-летний парень

В Атяшевском районе пострадал 24-летний пассажир опрокинувшегося в кювет автомобиля.

Происшествие произошло утром 11 апреля на 16-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу Чамзинского района. По предварительной информации, 51-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2114, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на встречную полосу, врезалось в опору дорожного знака, а затем опрокинулось в кювет.

Медицинская помощь понадобилась 24-летнему пассажиру ВАЗа.

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Источник: гибдд.рф