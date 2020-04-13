В Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

Днём 12 апреля в посёлке Луховка инспекторы ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Садовой остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-2114, за рулем которого находился 35-летний гражданин. В ходе проверки выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 35-летний автомобилист был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф