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Администрация Саранска предупреждает об ответственности за заезд на зеленую зону

Администрация Саранска предупреждает об ответственности за заезд на зеленую зону

Администрация Саранска напоминает горожанам об ответственности за заезд на зеленую зону.

За заезд транспортных средств на зеленую зону предусмотрен административный штраф.

Для привлечения нарушителя к ответственности нужно совершить следующие действия: - сделать фотоснимки с указанной датой и временем, на которых четко видно, что автомобиль стоит на зеленой зоне, его государственный номер, марку, а также номер расположенного поблизости дома; - направить фотоматериалы через виртуальную приемную на официальном сайте городской администрации; - в тексте обращения указать адрес, дату и время фиксации нарушения. 

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Источник: adm-saransk.ru