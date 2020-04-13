В Ковылкинском районе ожидается прибавление голов нетелей

В Ковылкинском районе ожидается прибавление двух сотен голов нетелей.

В прошлом году объем производства мяса по указанному району составил 35 тыс. тонн. Данный показатель на 113% превышает те объемы производства, которые были зафиксированы в 2018 году.

Поголовье КРС в рассматриваемом районе 1 января текущего года составляло 5623 голов, поголовье коров – 2075 голов. Во второй половине нынешнего года ООО «Возрождение М» планирует завести 200 голов нетелей молочного направления.

По информации «Известий Мордовии».

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