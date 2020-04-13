На въездах в Мордовию начали работать блокпосты

В Мордовии был усилен контроль над приезжающими из других регионов России.

На въездах в республику были установлены блокпосты, на которых круглосуточно будут дежурить представители правоохранительных органов и Роспотребнадзора. Поможет ли данная мера снизить уровень заболеваемости коронавирусом, пока что сказать нельзя, но очевидность необходимости усиления контроля над приезжающими в Мордовию является очевидной.

На блокпостах работают смены, численность каждой из которых составляет семь человек.

По информации «Известий Мордовии».

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