В Мордовии стабилизировалась стоимость имбиря

В Мордовии была зафиксирована стабилизация розничных цен на имбирь.

Резкий скачок стоимости указанного товара был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, а также распространением недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19.

Ажиотажный спрос на товар повлек за собой установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3000-7000 рублей за 1 кг.

Федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него справедливую рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за 1 кг. Со временем к такой же стоимости придут и мелкие розничные продавцы.

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Источник: mordovia.fas.gov.ru