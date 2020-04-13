В Мордовии увеличилось количество посылок, доставленных на дом

В Мордовии был зафиксирован рост количества посылок, доставленных на дом.

В период с 30 марта по 12 апреля жители Мордовии оформили в мобильном приложении и на сайте pochta.ru 384 заявки на доставку отправлений из отделения на дом.

В конце марта по причине распространения коронавирусной инфекции в два раза была снижена стоимость доставки посылок, а также был расширен перечень отправлений, доставляемых на дом из почтовых отделений.

По информации «Известий Мордовии».

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