В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Днём 12 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. Возле дома №66, расположенного по адресу – улица Кирова, загорелся автомобиль марки «Рено-Логан». Огонь повредил транспортное средство на площади 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru