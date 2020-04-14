Безработный житель Зубово-Полянского района подозревается в краже металла

В Зубово-Полянском районе стражами порядка был задержан 29-летний местный житель, который подозревается в краже металла.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 29-летний безработный житель указанного района в ночное время суток проник в гараж своего соседа и похитил оттуда лом черного металла массой более 300 кг. Гражданин сдал похищенное в пункт приема металлолома.

В отношении жителя Зубово-Полянского района было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф