В Мордовии пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Массовые проверки водителей на состояние опьянения будут проведены 15, 18 и 19 апреля.

С начала нынешнего года на территории Мордовии было возбуждено 583 дела по факту управления транспортным средством в пьяном виде.

В первом квартале текущего года в республике произошло 23 ДТП с участием пьяных автомобилистов. В результате данных инцидентов погибли 6 человек.

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Источник: 13.мвд.рф