В Зубово-Полянском районе иномарка вылетела в кювет

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием иномарки.

Указанное происшествие произошло утром 13 апреля на 43-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. По предварительной информации, 42-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Поло», превысив скорость, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Водителю иномарки понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф