В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло вечером 13 апреля неподалеку от городского аэропорта. По предварительной информации, 18-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», во время движения по перекрестку не уступил дорогу автомобилю марки «Ситроен», по причине чего транспортные средства столкнулись.

Виновник ДТП был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Саранска. Два попутчика 18-летнего автомобилиста доставлялись в одно из городских медицинских учреждений, после оказания необходимой помощи они были отпущены домой.

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Источник: гибдд.рф