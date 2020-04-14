В Зубовой Поляне по причине ДТП пострадали два человека

В Зубовой Поляне в ДТП с участием мотоцикла пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 13 апреля на улице Льва Толстого. По предварительным данным, 46-летний водитель мотоцикла, двигаясь на высокой скорости, не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство вылетело в кювет.

Мотоциклист и его 42-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Зубово–Полянская РБ».

Было установлено, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф