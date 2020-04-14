В Рузаевском районе срочно требуются 40 швей

В Рузаевском районе требуются несколько десятков швей.

Местная трикотажная фабрика, которая недавно получила большой заказ на пошив масок и одноразовых медицинских костюмов, сообщила о том, что ей требуются 40 швей.

Сотрудники службы занятости обратились с просьбой откликнуться на вакансии к жителям Инсарского, Ковылкинского и Кадошкинского районов.

Возможна даже доставка сотрудников служебным транспортом к месту работы и обратно. Размер заработной платы составляет более 20 тыс. рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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