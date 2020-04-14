В Саранске был задержан житель Чувашии, подозреваемый в мошенничестве

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Чувашии, который подозревается в мошенничестве.

В конце марта 32-летний житель Чувашии на сутки снял квартиру в Ленинском районе Саранска. Мужчина отдал владелице жилья деньги и получил от неё ключи. В тот же день подозреваемый пересдал квартиру 20-летнему гражданину Египта на длительный срок. От пострадавшего житель Чувашии получил 6 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки 32-летний гражданин был задержан и привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера наказания в виде подписки о невыезде.

Также читайте о том, что в Саранске 20-летний парень пойдет под суд по обвинению в развращении несовершеннолетних девочек.

Источник: 13.мвд.рф