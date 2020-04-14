Житель Мордовии незаконно хранил в своем доме патроны и порох

В Чамзинском районе 47-летний местный житель незаконно хранил в своем доме патроны и порох.

Указанный гражданин хранил в принадлежащем ему доме четыре патрона 12-го калибра и одну банку пороха. Мужчина сообщил, что боеприпасы и взрывчатые вещества ранее принадлежали его брату, который скончался в августе 2017 года.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Чамзинского района.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф