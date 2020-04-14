В Мордовии вырос уровень преступности

В Мордовии в первом квартале нынешнего года был зафиксирован рост уровня преступности.

В период с января по март нынешнего года на территории Мордовии было зафиксировано 2356 противозаконных деяний. Данный уровень преступности на 5,6% превышает те показатели, которые имели место годом ранее.

Правоохранительными органами республики за отчетный период было раскрыто 1378 преступлений, среди которых 284 относятся к категории тяжких и особо тяжких.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф