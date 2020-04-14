В одной из колоний Мордовии были установлены видеотерминалы

В исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии были дополнительно установлены видеотерминалы.

Видеопереговоры относятся к телефонным переговорам и не приравниваются к краткосрочным или длительным свиданиям, а считаются обычным телефонным разговором, на которое имеет право осужденный раз в день.

Видеопереговоры предоставляются по инициативе осужденного с разрешения администрации исправительного учреждения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su