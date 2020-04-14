В Мордовии начался региональный этап конкурса «Семья года»

В Мордовии стартовал региональный этап конкурса под названием «Семья года».

Указанный конкурс на региональном уровне будет проводиться в режиме электронного информационного взаимодействия до 22 мая.

Первый этап конкурса (муниципальный) проводится до 1 мая.

Второй этап будет проводиться в период с 1 по 22 мая. Организационный комитет в это время рассмотрит материалы конкурсантов.

Победители будут определяться в следующих номинациях: «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций».

Победители регионального этапа становятся участниками федерального конкурса и имеют возможность одержать победу на всероссийском уровне.

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Источник: adm-saransk.ru